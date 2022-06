Deze muurkleur past bij jouw sterrenbeeld!

Heel lang geleden werden aan sterren al allerlei eigenschappen toegekend, die ons dagelijks leven en karakter beïnvloedden. Niemand heeft echter alle kenmerkende eigenschappen van een sterrenbeeld. Je karakter wordt immers ook voor een groot gedeelte gevormd door de dingen die je meemaakt, de invloed van je ouders, je partner, je vrienden. Toch heeft de sterrenhemel een grote invloed op ons. Op de dingen die we mooi vinden, de mensen waar we ons toe aangetrokken voelen, de kleuren waarvan we houden. Reden voor ons om de kleuren die passen bij de sterrenbeelden op een rijtje te zetten. Misschien helpt het je om de ideale kleur voor de muur in je woonkamer of slaapkamer te vinden!