10 spectaculaire toegangspoorten voor je garage

Voor de liefhebbers van art deco hebben we deze poort in de aanbieding. Deze stijl ontstond in de Verenigde Staten in 1920 en is ideaal als je een bijzondere look aan je woning wilt geven. Deze poort is van een zeldzame sierlijkheid, de waaiers verwijzen naar pauwenveren. Een schitterende manier om je woning die kunstzinnige look te geven.