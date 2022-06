Deze tuin past bij jouw sterrenbeeld!

De waterman is onafhankelijk en sociaal en vindt het heerlijk om vooruit te kijken. En dat is precies de reden waarom de Waterman meestal ook de persoon in je vrienden- en familiekring is die altijd goed op de hoogte is van het laatste nieuws, de laatste roddels of de nieuwe trends. Inzake de tuin zijn ze altijd goed op de hoogte van nieuwe trends en ideeën. Water is zijn of haar favoriete element en kunnen daarom vinden we in de tuin van de Waterman naast Lelies en Lotusbloemen ook vijvers die een bijzondere sfeer in elk seizoen creëren. Zo kan de Waterman zich even terugtrekken in zijn persoonlijke vredige paradijs aan het eind van een heerlijke zonnige dag. Een bijzonder hoogtepunt voor vele Watermannen is een aangebouwde serre waar hij of zij in elk seizoen van de zon kan genieten.