8 geweldige ideeën voor de badkamer van je dromen!

Er gaat niets boven een beetje daglicht in de badkamer. Indien mogelijk, is het dus zeker aan te raden een raam of dakraam in de badkamer te realiseren. Dat zorgt naast voor daglicht ook voor de nodige ventilatie en met een beetje geluk kan je, terwijl je lekker in bad zit, naar de sterren kijken.

Meer geweldige badkamers kun je hier bekijken. Deze professionals weten alles over badkamers en kunnen je helpen, mocht dat nodig zijn. En in dit Ideabook lees je meer handige tips voor jouw badkamer.