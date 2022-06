Voor en Na: opknappen met een klein budget

Bij dit project is er voor gekozen om voor de ene ruimte net even iets meer geld uit te trekken dan voor de andere. Om in de woonkamer een duidelijk verschil je kunnen maken, is er voor gekozen om de oude tegels te verwijderen. En die lege woonkamer zie je hier. Eigenlijk is het nu een onbeschreven blad waar je alle kanten mee op kunt gaan. Laten we snel eens kijken welke keuzes allemaal bij het inrichten zijn gemaakt!