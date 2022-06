Voor en Na: een interessante badkamerverbouwing

De plannen zijn inmiddels uitgevoerd en je ziet dat in hoofdlijnen de ideeën van de digitale tekeningen zijn uitgevoerd. Maar toch zijn sommige dingen net iets anders uitgevoerd. En als het dan het muurtje voor de douche betreft, dan is dat zeker een verbetering van het ontwerp. Erg leuk is daarbij ook dat is gekozen voor een getrapte opbouw. Dat maakt het juist wat speelser en interessanter om te zien. Het moderne in combinatie met een aards en rustiek tintje is hier ook duidelijk zichtbaar. En erg fraai is daarbij vooral de verlichting. Maar er is nog meer leuks te zien, daarvoor moet je net even iets beter in de spiegel gaan kijken.