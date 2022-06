Je boodschappen langer vers houden

We trekken er wekelijks en soms zelfs dagelijks op uit om onze boodschappen in huis te halen. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo fijn om dagelijks naar de supermarkt te moeten. Het is prettiger om alles een keer per week tegelijkertijd in huis te halen. Helaas is dit door de houdbaarheid van sommige producten niet altijd mogelijk. Dan hebben we het vooral over vlees en vis, die je beter niet over de datum kunt eten. Maar ook groente en fruit zijn niet altijd even lang houdbaar. En een verlept slablaadje is misschien niet schadelijk voor je gezondheid, maar lekker is het ook niet. Natuurlijk kun je de houdbaarheid van bepaalde producten niet eindeloos verlengen, maar je kunt best wel wat doen om de producten langer vers te houden. En hoe verser een product is, hoe beter het smaakt. Daar zal iedereen het met ons eens zijn.

In dit Ideabook geven je daarom een aantal tips waarmee je jouw boodschappen langer vers kunt houden. Dan hoef je voortaan niet meer dagelijks naar de winkel om van verse producten te kunnen genieten. Daarbij komt nog dat je minder eten hoeft weg te gooien, omdat je weet hoe je producten langer kunt bewaren dan eerst. En aangezien we jaarlijks allemaal bijna 50 kilo eten weggooien, kan het geen kwaad om die verspilling ook meteen aan te pakken.