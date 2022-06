Voor en na: Franse prachtboerderij met veel sfeer

Frans dorp we associëren met wijngaarden, lavendelvelden, grazende koeien en natuurlijk met de pittoreske huizen van natuursteen, bedekt met mos. Vandaag zien we een authentieke woning die nodig aan een grondig renovatie toewas. Het was eigenlijk een beetje een bouwval geworden. Toch is er tijdens de renovatie na gedacht om de sfeer van de woning te behouden. Dat kon ook niet anders in een landschap als dit, daar zet je geen moderne kubus of containerwoning neer (om maar eens even een bizar voorbeeld te noemen). Het platteland van Frankrijk verdient de nodige eerbied, dit is door de bewoners zeker opgebracht. In de nieuwe woning zien we een versmelting tussen de Franse bouwkunst van honderden jaren oud, en de nieuwe, die het strakke en het industriële in zich draagt. Kijk met ons mee en doe veel inspiratie op! De huizen in Frankrijk zijn niet duur, en daarbij: een droomhuis behoort natuurlijk altijd tot de mogelijkheden! Be creative!