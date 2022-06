Prachtige, strakke verbouwing vol temperament

We genieten ervan als we woningen of andere gebouwen zien waarin men duidelijke en strakke lijnen aangebracht heeft. Dit heeft te maken met de voorkeur van onze geest voor heldere vormen, deze zijn namelijk makkelijkere te verwerken. In deze nieuwe stijl herkennen we naast deze hedendaagse strakheid ook de mediteraanse geest, die in Portugal overal opduikt, zoals in de fadomuziek, de dans en het heerlijke eten! Deze tuin is goed voorzien van luxe, zoals het bad achter de woning. Hoewel dit natuurlijk een luxe is, komt het toch ook relatief vaak voor in de mediterraanse landen. Dat is natuurlijk vanwege het warme klimaat, zo´n zwembad kun je eigenlijk niet missen. De nieuwe structuur is bereikbaar via een strakke trap die er onderdeel van is. Let ook even op het gazon, dat is past echt een luxe in dit warme land. We zien op dit voorbeeld duidelijk hoe mooi de nieuwe architectuur op de oude aansluit.