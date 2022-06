Een nieuwe uitbouw voor de feestdagen

We bevinden ons hier in de uitbouw, of ook wel serre genoemd, maar ditmaal niet in de avond, maar juist overdag. Want we willen je laten zien dat ongeacht het tijdstip op de dag, deze ruimte het helemaal voor je zijn kan! De afwerking is natuurlijk bijzonder excellent. Let op de houtenwant met de kleurige nisjes, de glanzende strakke vloer en de uitnodigende meubels. Qua kleur is alles op elkaar toegesneden, typisch de look die je verwacht bij een designhuis. Deze uitbouw biedt je alle mogelijkheden om sociale activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld met familie en vrienden.