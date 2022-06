Schitterende uitbreiding van een jaren 50 woning

De jaren vijftig waren een roemrucht decennium. Vaak denken we aan de roerige jaren zestig, maar in de jaren vijftig is er veel in gang gezet (de popmuziek, jeugdcultuur) die tien jaar later een enorm explosief vervolg zou hebben. De naoorlogse periode wordt gekenmerkt door een grote bloei van de Amerikaanse economie, die zou later ook op de rest van de in de oorlog getroffen Europese landen hebben. Het huis dat we vandaag aan je laten zien is een perfect voorbeeld van de jaren vijftig architectuur. Daarbij is het tevens een voorbeeld van het feit dat je zo nu en dan je woning een flinke update moeten gevel, wil je een beetje mee kunnen komen met de hedendaagse ontwikkelingen op woon-/ leefgebied. We nemen je mee naar Amersfoort waar dit bijzonder project gerealiseerd is. Het is echt een aanrader om je woning een mooie uitbouw te geven; met behulp van de juiste expert hoeft dit niet veel tijd in beslag te nemen. Het resultaat is altijd prachtig! Laat je inspireren door dit schitterende voorbeeld!