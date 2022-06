Langer van je kerstboom genieten

Na een koud voorjaar, een warme zomer en een natte herfst zijn we inmiddels alweer aanbeland in de laatste maand van het jaar. De maand die in het teken staat van korte en vooral heel erg donkere dagen. Maar ook de maand van de verlichting van winkelstraten en grote warenhuizen, elkaar opvolgende koopzondagen en de zoektocht naar de perfecte Sinterklaas- en kerstcadeautjes. December is een feestmaand, met eerst op 5 december Sinterklaas en daarna op 25 en 26 december eerste en tweede kerstdag. En natuurlijk is er op 31 december ook nog een spetterende oudejaarsavond die we mogen vieren. December is ook de maand om je huis te versieren met kerstverlichting en leuke kerstaccessoires. En natuurlijk mag de kerstboom niet in je huiskamer ontbreken. De vele cadeautjes moeten tenslotte toch ergens onder kunnen liggen.

En dus gaan we ieder jaar na Sinterklaas met z'n allen richting de tuincentra of de markt om een kerstboom aan te schaffen. De uitzondering daargelaten van degene die een kunstboom hebben. Elk jaar is het weer afwachten hoe lang de boom mooi blijft. Het liefst wil je de kerstboom tot na 1 januari kunnen laten staan. En eigenlijk mag je de boom pas na Driekoningen, op 6 januari, weghalen. Al zullen de meeste van ons waarschijnlijk niet zolang wachten. Over het algemeen kan worden gezegd dat de kerstboom het toch zo'n week of vier moet kunnen volhouden. Het is jammer als de vloer en de cadeautjes na twee weken al onder de dode dennennaalden liggen. Daarom geven we je in dit Ideabook 6 tips om langer van je kerstboom te kunnen genieten. Lees snel verder en geniet dit jaar heel lang van een mooie boom!