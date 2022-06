Geweldige transformatie van een huis uit 1940

In het Franse Rennes ontfermde architect Franck Labbay zich over dit verouderde woonhuis uit de jaren '40 van de vorige eeuw. Onderdeel van de verbouwing was de constructie van een aanbouw, die ervoor zorgde dat het woonvolume met 46 vierkante meter toenam. Deze uitbreiding zorgde er tevens voor dat de woning beter in de omgeving paste. Het gaf de architecten bovendien de mogelijkheid om te spelen met het plattegrond van de woning. In de fotoserie hieronder wordt duidelijk welke stappen er zijn genomen en welk resultaat dit opleverde.