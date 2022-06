Een badkamer in je slaapkamer: praktisch én mooi!

Een slaap- en badkamer ineen moet aan andere eisen voldoen dan een kamer waar je alleen slaapt. Denk hierbij aan een vochtbestendige vloer- en wandafwerking. En een mooie overgang van de badkamer naar de slaapkamervloer. Zorg dat die overgang niet te dicht bij het bad of de douche komt te liggen. Je kunt ook voor een hele waterbestendige vloer kiezen dan heb je dit probleem niet.

Een goede ventilatie in een ruimte met zoveel vocht is onontbeerlijk. Als het vocht niet op een goede manier wordt afgevoerd ontstaan schimmels en vochtproblemen. Nu zitten er, in tegenstelling tot bij een inpandige badkamer, in een slaapkamer wel ramen die open kunnen. Vergeet dan in ieder geval het raam niet open te zetten als je doucht of baddert. Overweeg de optie van mechanische ventilatie. Dit werkt over het algemeen goed. Hierbij wordt de vochtige lucht met een motortje via een pijpje op het dak of een rooster in de gevel afgevoerd naar buiten.

Kies de ruimte die je wilt gebruiken als slaap- en badkamer en laat die checken op de bouwtechnische mogelijkheden. Het leidingwerk kan niet overal naar verlegd of aangelegd worden. Bij een bad in de kamer moet de vloer sterk genoeg zijn om het enorme gewicht van het water te kunnen dragen. Informeer dus vooraf naar de mogelijkheden en kosten. Verderop in de Ideabook lees je meer over de valkuilen bij het creëren van een badkamer in je slaapkamer.