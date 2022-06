Identiteitsloos huis? Zo creëer je je eigen woonstijl!

Let erop hoe je je meubels neerzet. Het is bepalend voor de sfeer. Zet in een lange kamer niet alles in de lengterichting. Varieer, breek de kamer door een bank of tafel juist in de breedte te zetten. Al lijkt het alsof je meer ruimte over hebt als de meubels aan de kant staan. Door een grote vierkante of juist langwerpige kamer te verdelen in gebruiksfuncties creëer je juist rust en eenheid. Je schept geen sfeer als alle meubelen strak tegen de wand geplaatst zijn.

Door te variëren met vormen van tafelbladen, lampen, stoelen, kleden, accessoires en dergelijke maak je het geheel boeiender. Door te variëren met stoffen en prints geef je net wat extra's aan een interieur. Een effen bank kan bijvoorbeeld prima kussens met print hebben. Ook met kleur kan je accenten aan brengen. In accessoires als servies, kussens, plaid maar ook in een vloerkleed. Op een houten vloer staat een kleed gezellig, bovendien is het in de winter heerlijk warm aan je voeten. De vorm van het kleed hoeft ook niet per se langwerpig te zijn. Denk ook rond, ovaal of een meer organische vorm. Het kan net een spannend effect geven.