Zo ontwerp je een stijlvolle voortuin

Voordat je aan de slag gaat is het handig een checklist op te stellen: welke stijl tuin wil je, zijn er vaste objecten zoals een tuinbankje die je er graag in wilt hebben, wil je zoveel mogelijk groen of juist niet, hoeveel tijd wil je aan tuinonderhoud besteden, welk budget heb je, welke grondsoort heeft de tuin en wat is de ligging? Bij een grotere tuin met oprit kan je je ook afvragen of je de oprit wilt blijven gebruiken voor je auto of dat je die ook aan de straatkant kwijt kunt. Of moet je auto er juist wel staan maar uit het zicht?

Denk bij de aanleg van een voortuin ook aan de mogelijkheid van een buitenkraan. Erg handig als je al het groen 's zomers ook groen wilt houden. Als je een tuinpad of terras aanlegt koop dan goede dikke tegels. Deze zijn van beton of natuursteen, ze zijn niet glad en minimaal vijf centimeter dik. Vraag bij je hovenier of tuincentrum naar de mogelijkheden van bezorging. Een terras of paadje kun je het beste door een professional aan laten leggen. Het is erg lastig en zwaar werk om een terras goed recht te leggen met de afwatering de juiste kant op. Een professional kan ook voorkomen dat je tegels gaan verzakken.