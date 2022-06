Zo kies je de juiste keukenkraan

In een professionele restaurantkeuken is deze kraan al niet meer weg te denken: de pot filler. Een makkelijke en snelle manier om pannen met water te vullen. Er zijn pot filler-kranen die net als een gewone kraan bij de wasbak op het aanrecht gemonteerd worden. En pot filler-kranen die aan de muur bevestigd kunnen worden. Je plaatst ze in de buurt van het fornuis om met een uittrekbare arm de pannen op het fornuis van water te voorzien. Als je klaar bent vouw je de arm weer in en hangt de kraan netjes tegen de muur. Als je twijfelt of een dergelijke kraan iets voor je is, lees dan verder voor informatie over de voordelen van een pot filler-kraan in jouw keuken.

Water is zwaar. Als je een grote pan vult met een paar liter water en je draagt deze richting het fornuis, til je al snel enkele kilo's. Deze inspanning hoef je niet te leveren als je de pan rechtstreeks op het fornuis zet en vult. Hiermee spaar je je armen en polsen. Bovendien hoef je niet die zware pan uit de gootsteen te tillen. Bij deze beweging leun je naar voren over de spoelbak en maak je een opwaartse beweging met je armen wat je onderrug extra belast.

Het scheelt bovendien tijd, als je de pannen gelijk op het aanrecht kunt vullen. En het houdt je spoelbak en aanrecht vrij om bijvoorbeeld de groenten vast schoon te maken of de rijst te wassen. Of zelfs een andere pan op hetzelfde moment te vullen. Dit maakt het eenvoudiger om heerlijke gerechten te bereiden waarbij je snel dient te werken.

Naast dat het nuttig is, voegt de pot filler-kraan echt iets toe in je keuken: een professionele uitstraling waarmee je laat zien dat je koken belangrijk vindt en het ziet er leuk uit zo'n stoere kraan in je keuken.