De leukste budgetvriendelijke kerstcadeautjes voor in huis

Buiten is het guur en koud. Reden te meer het binnen extra gezellig te maken. In dit Ideabook geven we wat tips voor budgetvriendelijke kerstcadeautjes voor je huis. Doe-het-zelf-ideeën, designer items voor onder de boom, gepersonaliseerde en eco-vriendelijke woonkerstcadeaus, wooncadeaus voor de hele familie en specifiek voor de kinderen.

In een lekker warm en sfeervol huis. Gezellig met elkaar. Heerlijk eten en drinken. Daar horen zeker kaarsen bij. Die zijn in alle kleuren, geuren en maten verkrijgbaar en creëren een warme en intieme sfeer. Bovendien leuk om cadeau te geven. Net als waxinelichthouders van (gekleurd) glas. Die doen het ook altijd goed op de kersttafel. De waxinelichtjes nemen weinig ruimte in en je kunt er goed overheen kijken. Hoge kaarsen willen nog wel eens in de weg staan.

Het kerstdiner wordt met zorg bereid. Wie verzint er dit jaar het dessert? Ook altijd een goed cadeau: een mooi kookboek. Staat nog leuk in de keuken ook.

Een mooi gedekte tafel draagt zeker bij aan de feestvreugde. Van kommetjes, bakjes en schaaltjes kan je er niet genoeg hebben. Afgestemd op de kleur van je servies of juist in een contrastkleur. Altijd leuk om te krijgen en om weg te geven!