Top 5 van de week: De mooiste woonhuizen en het eigenaardigste design!

Last but not least! Op plaats vijf vinden we ons artikel over de herinrichting en renovatie van een monumentale langhuisboerderij in Warmond, op de foto zien we de badkamer van de nieuwe inrichting. Let op het prachtige spantwerk rechtsboven. Deze oude spanten vinden we terug in meerdere ruimtes van de oude boerderij en vormen een geweldig contrast met de frisse en moderne inrichting die de architecten van OTH aan de woning hebben gegeven. Kijkt u zelf maar eens!