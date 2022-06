DIY: zo maak je een tuin met een hot tub!

Kijk dat is toch een heel groot verschil met de tuin die we op de eerste foto zagen. Nu hebben de bewoners eindelijk na langwachten hun tuin compleet met hot tub. Het gazon grenst aan de vlonder (rechtsboven) waardoor je lekker kunt zonnen en zwemmen in deze tuin. Je ziet dat de hot tub afgedekt wordt, zo komt er geen vuil, bladeren of andere zaken in het water die er niet in horen. Ook is een afgedekte hot tub veiliger als er kinderen in de tuin spelen. Het dekzijl matched de kleur van de vlonder, die met de jaren een mooie patina zal krijgen. We nemen met deze laatste foto afscheid van de mooi tuin. Het is wel duidelijk geworden dat met een goede portie wilskracht je echt zelf een tuin met hot tub kunt ontwerpen en realiseren. Je kunt natuurlijk ook altijd een expert vragen om dit voor je te doen. Waar je zelf zin in hebt! Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en trends. Dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op designgebied. Dit ideabook met veel bijzondere huizen mag je echt niet missen