De bouw van een rustieke pergola

Het is niet zo verwonderlijk dat de bewoners graag een pergola in de tuin wilden, want het is de meest ideale plek om te genieten in de lente en zomer. Dat komt omdat een pergola je beschutting geeft tegen schaduw en regen. Daar het in Nederland wel eens wil regenen in de zomer is een pergola echt geen overbodige luxe. Hier zien we de eerste werkzaamheden om de pergola te realiseren. Je ziet dat het met de hulp van een expert snel voor elkaar is.