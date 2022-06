Voor en na: een gave look voor een kleine badkamer

Tja, helemaal in stijl (zouden we bijna zeggen) zien we dit oude bad. Er is duidelijk al jaren niet meer aan gebeurd. We weten zeker dat dit bad vroeger 'cutting edge' was als het gaat om design, maar nu niet meer… Een foto als deze maakt het meer dan duidelijk dat er hier veel werk gedaan moet worden om de badkamer weer een acceptabele look te geven. Zo kan het niet langer! Gave ideeën voor je badkamer vind je hier.