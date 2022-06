8 inrichtingsfouten die je kamer klein laten lijken

Net hebben we de voordelen van licht gekleurde meuren besproken, maar wat dacht je van een goede (natuurlijke) lichtval? Een van de meest belangrijke aspecten van een interieur is het lichtplan of de manier hoe de verlichting in huis is gepositioneerd. Lichte wanden weerkaatsten dit waardoor je woning groter lijkt. Om je kamer dus groter te laten lijken is het erg mooi om twee of drie staande lampen op te stellen, maar ook spotjes aan het plafond. Op deze manier heb je in alle hoeken van je woning voldoende licht. Deze keuken is een voorbeeld van hoe het niet moet, er is hier te weinig licht. Ja, dan lijkt je kamer een stuk kleiner!