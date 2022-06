Betoverende authentieke woning in Mechelen

Al in de negende eeuw was er op de plek van huidige Mechelen als een levendige gemeenschap. Om precies te zijn, op 8 augustus 870 treffen we een van de eerste beschrijvingen van de stad (die toen nog zeer klein was). Gedurende de daarop volgende eeuwen heeft de stad vele functies gehad. In de zestiende eeuw zijn vanuit Mechelen de Nederlanden geregeerd. Dit was echter voor een korte periode. Kortom, het is een historisch geladen plek. Ook de woning die we vandaag aan je laten zien draagt die historiciteit in zich. We kijken tegen een eeuwenoude gevel aan, maar toch heeft deze woning alles wat de hedendaagse huizenjager nodig heeft. De juiste expert kijkt samen met je naar de mogelijkheden om je woning aan te passen!