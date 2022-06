De 12-weekse checklist voor je verhuizing

Een verhuizing is een leuke, maar zeker ook stressvolle aangelegenheid. Er komt tenslotte een heleboel bij kijken. Waarschijnlijk moet je ook veel meer regelen dan je van tevoren had gedacht. En zoals dat bij veel dingen gaat, begin je er meestal net even te laat mee. Dat is jammer, want eigenlijk hoort een verhuizing alleen maar leuk te zijn. Een nieuw huis is iets wat je zou moeten vieren. En niet pas maanden later tijdens de housewarming, maar eigenlijk al vanaf het moment dat je de sleutel krijgt.

Natuurlijk is er veel dat je voor een verhuizing moet doen en regelen. Maar als je hier op tijd mee begint, dan kun je de hele verhuizing heel ontspannen doorlopen. Om je hierbij te helpen hebben we dit Ideabook voor je samengesteld. Hierin lopen we een checklist van 12 weken met je door. We tellen per twee weken af en bespreken de dingen waarvan wij denken dat je ze het beste in die twee weken kunt regelen. Zo zorgen we ervoor dat je na 12 weken met veel plezier je nieuwe huis kunt betrekken.