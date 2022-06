Voor, Tijdens en Na: aanleg van een prachtig houten terras

Erg hopeloos was het op deze plek niet, want je ziet dat er al een verhoogd terras aanwezig was maar zodra je dan op een andere plek wilde zitten, was het een kwestie van wegzakken in de kiezelstenen. Dat kan natuurlijk anders en op de foto kun je zien dat er al hard wordt gewerkt om het terras op zeer mooie wijze uit te breiden. Een goede fundering is dan van belang. In dit geval was er al een goede ondergrond aanwezig, maar als dat niet zo is dan kun je kiezen voor het plaatsen van houten palen in de grond of voor het storten van een kleine betonvloer.