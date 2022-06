Ontwerp je badkamer volgens de laatste trends

Badkamerontwerpen worden steeds complexer en bieden steeds meer comfort. Maar uit welke trends en elementen kun je allemaal kiezen voor je badkamerontwerp? Onder de vele trends in de badkamer ontwerp wil ik een paar bijzonder belangrijke benadrukken om de algemene trends te begrijpen. Het verfraaien van de muren wordt gecombineerd met grote spiegels in plaats van individuele meubels met spiegeldeuren. Steeds vaker zien we wastafelmeubels met ingebouwde wasmachines, accentmuren die de douche markeren en ingebouwde wastafels en planken. Ga je binnenkort je badkamer renoveren? Bekijk dan zeker even ons ideeënboek waarin we een overzicht bieden van alle onderdelen en laatste trends waar je uit kunt kiezen. Mis hem zeker niet!