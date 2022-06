Portugese schoonheid met mediterraans temperament

First things first; we beginnen bij de woonkamer. Dat is dé plek waar de woonervaring vaak op zijn hoogtepunt is. De ruimte moet vanwege zijn functie aan hoge eisen voldoen, want het comfort moet groot zijn in deze leefruimte. We zien bij binnenkomst direct dat de strakke ontwerptrant binnen rustig voort wordt gezet. Maar toch is er een knipoog naar de rustieke, mediterraanse omgeving, deze vinden we vooral in de gedaante van de prachtige open haard, die tevens de functie van room divider heeft. Een ideale aanvulling in de ruimte, want deze zorgt dat het zitgedeelte intiemer wordt ervaren. Binnen de strakke uitlijning van deze room divider vinden we de diverse natuurstenen die voor een speelse look zorgen.