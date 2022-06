Spectaculaire woning in Willemstad

We nemen het vliegtuig naar de zon, want de regen en kou zijn we nu al weer zat. Gelukkig is er een stukje op de wereld waar men Nederlands spreekt en waar het klimaat fantastisch is! De trip gaat naar Willemstad. Natuurlijk is niet alleen het fijne klimaat de reden dat we op reis gaan, ook de ¨plicht¨ roept ons, want we gaan je een supermooie woning laten zien waar elke huizenjager bij weg kan dromen. De spectaculaire woning die we vandaag aan je laten zien zal je zeker de nodige inspiratie geven. Het huis heeft die relaxte vibe over zich, zodat je als bewoner of bezoeker direct voelt dat je je nergens druk over hoeft te maken. Er zijn dan ook vele faciliteiten in en rondom het huis die het leven vergemakkelijken en verrijken. Dit huis is gewoon helemaal het einde! Dus kom snel met ons mee naar Willemstad Curaçao, en laat je verrassen.