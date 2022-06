Voor & Na: Rotterdams herenhuis

Niet alleen de achtergevel is uitgevoerd in een bijna paradijselijke helderheid, ook binnen zijn de ruimtes wit en helder. Een keuze die niet alleen esthetisch erg goed uitpakt, zeker in combinatie met de gele details die we her en der tegenkomen, maar ook erg handig is. De witte oppervlakten zorgen ervoor dat de ruimte optisch groter lijkt en geven de bewoners daarmee een groter gevoel van ruimtelijkheid. Het enigszins spiegelende oppervlakte van de gietvloer draagt hier ook aan bij. Het is bijzonder hoeveel aandacht er besteedt is aan licht en helderheid in deze woning. En dat is niet onopgemerkt gebleven, het resultaat is immers imponerend. Bij de verbouwing heeft men tevens de twee slaapverdiepingen vernieuwd. Hier treffen we vijf slaapkamers, een walk-in kast en twee badkamers.