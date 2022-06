Schitterende nieuwbouwwoning aan de rand van de stad

Het moet voor architecten soms niet meevallen om elke keer weer een nieuw en origineel ontwerp te maken voor een huis in een nieuwbouwwijk. Maar het vakmanschap van een architect blijkt elke keer weer opnieuw! Kijk bijvoorbeeld naar dit project van De Zwarte Hond. In een nieuwbouwwijk in het zuiden van de stad Groningen is een schitterende ruime nieuwbouwwoning ontstaan die zich zeer zeker onderscheidt van de huizen in de buurt. De hoogste tijd om eens nader op onderzoek uit te gaan wat voor verrassends dit project allemaal brengt.