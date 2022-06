8 dingen waar je vast niet aan denkt als je IKEA-meubels koopt…

IKEA is een fantastische winkel voor degenen die hun huis snel moeten inrichten, is de perfecte plek om huishoudelijke artikelen zoals keukengerei te kopen en is onmisbaar voor jongeren die hun eerste huis gaan inrichten. IKEA is niet de grootste meubelzaak in de geschiedenis geworden door slechte producten te maken; de betaalbare prijzen en de grote collectie hebben het bedrijf een wereldwijd succes gemaakt. Vrijwel iedereen heeft wel iets van IKEA in huis en naar alle waarschijnlijkheid zullen we er de toekomst nog veel meer van hebben! Dat gezegd hebbende moeten we voorzichtig zijn niet te veel te vertrouwen op de Scandinavische winkel; hieronder lees waarom.