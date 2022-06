Een stijlvol huis waar je veel van kan leren

We dromen er allemaal wel eens van: een grote kast met al onze kleding netjes geordend. Toch is de realiteit door ruimtegebruik vaak net even een beetje anders. Een kleine kast is niet overzichtelijk en wordt al snel rommelig. In deze inloopkast of garderobe heb je dat probleem niet. Dus als je een kamer over hebt, zou je die kunnen inrichten als inloopkast. Hier zien we grote kasten met glazendeuren om kleding in uit te stallen, verschillende planken, rekken met hangers voor jassen, overhemden ect. Een kamer waar je vrolijk van wordt!