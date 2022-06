10 ideeën om meer luxe toe te voegen aan je tuin

Wanneer je de waarde van je huis wilt verhogen dan is het belangrijk om na te denken wat de knelpunten en verouderde elementen van je woning zijn. Kortom wat is verstandig om te veranderen, aan te vullen of te kopen? Wij raden je aan om eerst de problemen op te lossen en oude spullen te vervangen en dan pas iets nieuws te kopen of andere ruimtes te renoveren. Kies je bijvoorbeeld voor je verouderde keuken renoveren, je badkamer vervangen of je verwilderde tuin opnieuw aanleggen? Aan al deze zaken hangt een prijskaartje. Sommige dingen kun je prima zelf doen (wanneer je dit wilt en er de tijd voor hebt) en voor andere dingen geldt dat het veel slimmer is om dit door een professional te laten doen. Zo ben je verzekerd van het beste en meest duurzame resultaat. Laten we eens bekijken wat je dit jaar zou kunnen upgraden in de huis…