Het centrum van menig huishouden: de keuken. Hier treffen we elkaar en hier laden we ons op voor de dag die voor ons ligt. Op andere momenten komen we er tot rust, genieten we van elkaars aanwezigheid en van zelfgemaakte lekkernijen. Het toont het belang van onze keukeninrichting aan. Het moet logisch in elkaar zitten, praktisch zijn, maar ook gezelligheid uitstralen. Een slimme manier om de keuken in te richten is door te kiezen voor een keukeneiland. Het vormt een krachtig middelpunt van de keuken en zorgt voor extra opbergmogelijkheden en werkruimte. Daarom hebben we voor jullie een aantal bijzonder fraaie en moderne keukeneilanden op een rijtje gezet.