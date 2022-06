Maak van je oude kast een pronkstukje!

Heb je geen zin in al te veel gedoe en wil je op relatief eenvoudige wijze een oude kast een nieuwe en frisse uitstraling geven? Haal dan een pot whitewash verf in huis. Zorg uiteraard wel dat je het oude kastje even schuurt en schoonmaakt. Na de schilderbeurt heb je een prachtig stukje vintage in huis in plaats van dat oubollige kastje waar oma vroeger de bakelieten telefoon op had staan.