Wellicht ken je het gevoel. Dat je interieur toe is aan een nieuw elan, een nieuwe impuls. Maar je heb niet de tijd of het budget om al je woonwensen te realiseren. Niet getreurd, in dit Ideabook geven we je 10 betaalbare ideeën voor een snelle make-over. Daarmee ziet je huis er binnen no time weer top uit, en het kost maar een beetje tijd en geld.