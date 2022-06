Inspirerend en ruim wonen op 45 vierkante meter

Wonen in een studio. Misschien heb je er wel een bepaalde weerstand tegen omdat het niet zo heel erg groot is, maar we doen graag onze best om die vooroordelen weg te nemen. Want een mooi ingerichte studio kan namelijk een lust voor het oog zijn. We laten je dan ook met plezier zien hoe je inspirerend en ruim kunt wonen op 45 vierkante meter. De architecten van KAMIŃSKA STAŃCZAK hebben het op prachtige wijze ingericht. Kijk lekker mee en verander je mening over een studio voorgoed!