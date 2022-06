10 praktische ideeën voor een kleine hal

We moeten het belang van de entree van ons huis zeker niet onderschatten. Het is de eerste plek die onze gasten zien wanneer ze op bezoek komen en waar de eerste indruk wordt gevormd. En belangrijker nog: de hal is ook de plek waar we zelf thuis komen en dus is het belangrijk om hier een aantrekkelijke prettige ruimte van te maken die ervoor zorgt dat we een goed gevoel hebben over ons huis. Naast een prettige ruimte dient de hal ook praktisch te zijn. Dit is namelijk het punt waar we binnenkomen en vertrekken dat bepaalt hoe we over het algemeen met ons huis omgaan. Helaas hebben de meesten van ons een kleine hal waardoor het ontwerpen van een praktische entree soms lastig is. Om je hierbij te helpen hebben we een overzicht samengesteld met kleine entrees om inspiratie uit op te doen. Laten we eens kijken… .