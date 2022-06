6 ideeën voor het leggen van moderne tegels

Een nieuwe trend in tegels leggen is de variant die we introduceren in dit voorbeeld. Hier zien we rechthoekige wandtegels in imitatie hout die verticaal en in parallel verband op de badkamermuur werden geplaatst. Deze legmethode is niet echt nieuw maar behoorde niet eerder tot de klassieke oplossingen voor de badkamer. Met de komst van de houtlooktegel voor de badkamer kun je nu ook voor een vloer of wand in lambrisering look kiezen. Daarmee zijn de mogelijkheden van moderne tegels enorm uitgebreid. In kleuren, vormen en maten doen houtlook tegels wat ze beloven in de voorbeelden. Je hoeft dus geen laminaat te plaatsen voor een houtoptiek in je badkamer of toilet. Fraai is om deze tegels van de vloer tot aan het plafond te laten doorlopen zodat je het idee krijgt van een houten wand.