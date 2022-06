Maak nu alvast je tuin zomerklaar!

Langzaamaan komt het einde van de winter gelukkig in zicht. We kunnen niet wachten tot het voorjaar eindelijk aanbreekt en we weer kunnen genieten van de eerste zonnestralen en warmte. Ook de tuin wacht op ons en na de winterslaap kunnen we in de komende maanden weer genieten van mooie bloeiende planten, fris helder groen en veel smakelijke oogst en heerlijk sappig fruit. Maar voordat het zo ver is, moeten we natuurlijk wel eerst even wat doen. Maak daarom nu alvast je tuin en terras klaar met onze checklist dan kun je straks lekker onderuit en genieten van al het moois in je tuin! En doe dat bij voorkeur op een droge zonnige dag zodat je alvast kunt genieten van het eerste mooie weer.