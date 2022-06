Voor & Na: Een frisse draai aan een oude bakkerij

Het Engelse NRAP Architects is verantwoordelijk voor de bijzondere verbouwing die we jullie vandaag laten zien. Zij troffen deze verouderde en versleten bakkerij aan en veranderde het in een heldere en moderne woning. Het complex bestond uit twee onderdelen. De bakkerij zelf, en de vrijstaande bakkerswoning ernaast. Beiden werden door de experts van NRAP Architects aangepakt. In de fotoserie hieronder laten we jullie zien hoe dat in zijn werk ging.