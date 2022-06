Oude boerderij met geschiedenis krijgt een mooie nieuwe look

Als een antieke Romeinse villa licht de woning op in het landschap. De sfeer van de plek is welhaast met geen pen te beschrijven. De heldere wanden stralen in het mediterraanse zonlicht, terwijl het dak in zijn rode tinten natuurlijk en authentiek aandoet. Let ook op horizontale lariks houtdelen op de gevel, deze zorgen voor een moderne look. Het geheel doet licht en ruimtelijk aan, dat laatste komt natuurlijk door de helder witte wanden. Vergelijk deze maar eens met de natuurstenen rustiek die we overal in de Italiaanse plattelands bouwkunst tegenkomen. Een rustige plek om te genieten van het leven, zo zouden we deze woonvilla of oude boerderij willen omschrijven.