Loft krijgt oogverblindende renovatie

Vandaag kijken we naar een supermooie verbouwing die plaats heeft gevonden in de stad Madrid. Deze is gedaan door Bernardini Architecten, een expert op dit gebied. De ruimte werd helemaal gerenoveerd en bewoonbaar gemaakt. Nu kunnen de komende decennia waar mensen genieten van de sfeer van de ruimte. Aan het begin van de twintigste eeuw werd de ruimte bewoont door kunstenaars, maar door de jaren heen vertrokken deze naar elders en raakte de ruimte steeds meer in verval. Het was de hoogste tijd voor een update, laten we maar zeggen een volledige revitalisering van de ruimte! Tegenwoordig is de ruimte een loft geworden, waar gek genoeg nu ook weer de kunstenaars voor in de rij staan. Juist vanwege de ruimte, de lichtval en de prachtige sfeer. In de jaren ´ 50 was een ruimte als deze een ideale plek voor de economisch minder bedeelden, maar dat is tegenwoordig wel anders. Creatievelingen redden zich met elke ruimte: of het nu een leegstaande winkel, een magazijn of een verlaten fabriekshal is (dit laatste zie je in Berlijn heel veel), ze komen altijd met een wonderlijke creatie op de proppen waarin heel goed gewoond kan worden. Het concept van de loft heeft dus een hele geschiedenis die vandaag nieuw leven in geblazen krijgt. Kijk met ons mee naar dit prachtige project en laat je inspireren, want eigenlijk zijn we allemaal creatievelingen!