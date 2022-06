En alles wat hij aanraakte, veranderde in hout

Het is Siepermann menens. Het grote wiel en de zes tandwielen functioneren daadwerkelijk. Om de kluis open te maken zal er eerst fysiek arbeid verricht moeten worden. Logisch ook als we er later achtergekomen dat de kluis geschikt is gemaakt voor de opslag van onze drank- of wijncollectie. Over diefstal hoeven we ons bijna geen zorgen te maken, de kluis is voor 99,9% veilig. Vergeet de wijnkelder, vanaf nu bewaren we onze kostbare wijnen achter slot en grendel!