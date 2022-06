Voor & Na: Magische metamorfose van een gezinswoning

Het is nauwelijks te geloven dat de woning die we je vandaag laten zien een verbouwde woning is en geen nieuwbouw. Dit schitterende huis is na de metamorfose een stuk ruimtelijker, veel duurzamer en onherkenbaar veranderd. Soms is het de keuze: verbouwen of verhuizen. Geen gemakkelijke in ieder geval. De bewoners kozen gelukkig voor het eerste, zodat we nu in de gelegenheid zijn je deze prachtige woning te laten zien. Tijdens deze metamorfose van het huis is de originele plattegrond niet veranderd, maar hier en daar zijn er moderne aanpassingen gedaan: verruimingen om de woning net even dat beetje extra moderniteit mee te geven. Ook is de woning voorzien van nieuwe isolatie waardoor de duurzaamheid met sprongen vooruit gegaan is. Verder is er nieuwe warmtetechniek geplaatst: een luchtwarmtepomp voor de vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping en zonnepanelen. De woning is groter geworden, zo’n 30%, maar door alle nieuwe aanpassingen zullen de kosten zeker veel lagere liggen dan vroeger. Qua stijl is de woning über modern gemaakt: wit, antraciet, veel raampartijen en een grote dosis eigentijdse sfeer! Kijk met ons mee naar de geweldige resultaten!