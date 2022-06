27 fantastische schuifdeuren die je niet mag missen!

Schuifdeuren besparen niet alleen ruimte, wat van onontbeerlijk belang is als je een kleine kamer of woonst hebt, maar geven een kamer ook net dat beetje extra schoonheid. Dankzij schuifdeuren is het namelijk mogelijk om met één enkele beweging 2 ruimtes op te delen, of juist samen te brengen. Er zijn uiteraard verschillende modellen. Zo kan het aantal deuren verschillen, maar ook het materiaal is erg divers, van glas tot hout en aluminium. Daardoor kan het voorkomen dat je niet goed weet waarvoor je moet kiezen. Wel, om je te helpen, hebben wij hier ter inspiratie een aantal voorbeelden voor je op een rijtje gezet. Laten we deze fantastische designs ontdekken, die hopelijk als prachtige inspiratie kunnen dienen voor je.