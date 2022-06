6 simpele tips om geluid in huis te reduceren

Ons huis is dé plek waar we na een drukke werkdag of uitputtende uren op school tot rust willen komen. Helaas kunnen er factoren zijn die deze rust bruut verstoren. Geluidsoverlast is er daar één van. De meeste van ons zijn daar uitermate gevoelig voor. Er is geluidsoverlast van buiten of de buren, waar we niet al te gek veel aan kunnen doen. Natuurlijk kun je als het echt uit de hand loopt eens bij je buren langsgaan, maar over het algemeen blijft het bij hopen dat de geluidsoverlast van buiten huis meevalt. Er is ook veel geluidsoverlast, al is overlast hier misschien een groot woord, dat van binnen in ons eigen huis komt. Wacht dat je bijvoorbeeld van piepende deuren? Of van keukenapparatuur dat ontzettend veel geluid maakt? Of het tikken van pumps op een houten vloer?

Als we het zo een eens op een rijtje zetten, is er heel wat om je qua geluid aan te ergeren. En dat doen we dan ook massaal. Gelukkig zijn er best wel wat dingen die je kunt doen om de geluidsoverlast binnenshuis wat te beperken. En de meeste van deze dingen kosten helemaal niet zoveel moeite om uit te voeren. In dit Ideabook geven je 6 simpele tips om het geluid in huis te reduceren. Lees snel verder en pas de tips zo snel mogelijk toe. Dat scheelt je een hoop dagelijkse ergernissen.