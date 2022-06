Spectaculaire verbouwing van een oude schuur

We nemen wat afstand van het onderwerp waar we langzamerhand van zijn gaan houden. Vanuit de sfeervolle tuin, de wens van vele huizenbezitters, zien we de achterzijde van de woning, die ook getooid is de warme rode kleur. De bewoners hebben de beschikking over een overdekt terras met een luxe tuinset. Stel je voor dat je hier in de lente en zomer met familie en vrienden aan het genieten bent van je vrije uren. Vooral in de vakantie is dit gebied de ideale plek om familiebijeenkomsten te organiseren. We gaan even binnenkijken.