Schitterende bungalow met een zuivere look

De lente is nu toch wel echt in aantocht! Je voelt dat de natuur weer een nieuwe opleving gaat krijgen, waar of niet? Mensen met hooikoorts zijn meestal de eerste die dit levendige gebeuren bemerken. Als je zo hoort niesen weet je dat de bloesem al weer bijna aan de bomen zit. Voordat het zover is willen we nog graag een keer met je omkijken naar de schoonheid van de winter, want een pure sneeuwlaag op het gras is toch ook erg betoverend. We nemen je mee naar een zuivere woning met een minimalistische, Scandinavische stijl. Het huis is gebouw in een sprookjesachtig landschap dat veel rust uitstraalt. Kijk snel met ons mee naar de fantastische ideeën.